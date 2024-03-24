Гаага, Нидерланды, 25 марта, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Россия располагает информацией, что на территории Украины на сегодняшний день по-прежнему продолжают функционировать 30 биолабораторий. Об этом 24 марта заявил посол РФ в Гааге и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Что касается биолабораторий, то их количество давно известно. Ещё в марте 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил о целой сети из 30 лабораторий, которые работают на Украине по заказу Вашингтона», — указал он в интервью «Известиям».

Дипломат отметил, что эти лаборатории продолжают функционировать и на сегодняшний день. Как напомнил дипломат, в день начала специальной военной операции власти Украины в спешке начали уничтожать хранившиеся в этих лабораториях опасные образцы, однако в 2023 году киевский режим возобновил реализацию этих программ, изменив при этом их названия.

Как передавало ИА Регнум, в феврале глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что США сформировали сеть из 330 биолабораторий для изучения свойств опасных патогенов, из которых около 40 находятся на территории Украины. До этого начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов потребовал проведение независимого международного расследования в связи с рисками, возросшими на фоне расширения США военно-биологической деятельности.