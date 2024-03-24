Гаага, Нидерланды, 25 марта, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Украинские войска неоднократно применяли против Вооружённых сил России химические боеприпасы американского производства. Российская сторона зафиксировала множество таких случаев, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

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«В ходе специальной военной операции были зафиксированы случаи применения Вооружёнными силами Украины химических боеприпасов, изготовленных в США», — указал постпред в интервью «Известиям» 24 марта.

Как подчеркнул дипломат, это стало возможным благодаря налаженной схеме поставок нелетального химического оружия, что, в свою очередь, нарушает 1-ю статью Конвенции о запрещении химоружия. Также Владимир Тарабрин отметил, что на Украине действует множество иностранных наёмников, в том числе и американских, которые следят за эксплуатацией резервуаров с опасными веществами.

«Впервые они были замечены ещё в декабре 2021 года… Тогда в процессе разгрузки 200-литровых бочек четверо украинских военных получили серьёзные химические ожоги и отравления», — добавил Тарабрин.

Постпред РФ при ОЗХО отметил, что российская сторона регулярно обращает внимание на факты применения ВСУ запрещённого химического оружия в различных международных профильных организациях.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил, что Россия сорвала ряд попыток киевского режима применить химическое оружие против Вооружённых сил РФ в зоне проведения спецоперации. Он также напомнил, что в сентябре 2023 года российская сторона зафиксировала факт применения украинскими спецслужбами химического оружия в Запорожской области.