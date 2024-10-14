Амстердам, 14 октября, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Россия довела до Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) озабоченности относительно возможных химических провокаций на Украине. Об этом 14 октября заявил постпред РФ при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, комментируя итоги очередной сессии Исполнительного совета организации.

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Он отметил, что ещё накануне сессии начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупредил о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.

«Мы здесь тоже довели эти озабоченности до сведения руководства ОЗХО. Потому что действительно есть указания, что какие-то химические провокации готовятся», — отметил Тарабрин.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября в посольстве РФ в США заявили, что Украина при активном содействии западных стран планирует совершить в зоне проведения СВО серию провокаций, направленных против России, в том числе с применением отравляющих веществ. В дипмиссии добавили, что обладают достоверной информацией о намерении обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Тарабрин 9 октября отметил, что Москва передала в Технический секретариат ОЗХО результаты расследования случаев применения Киевом химического оружия для их распространения среди участников организации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 октября заявила, что украинские вооружённые формирования систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, киевские формирования, в частности, регулярно применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.

8 октября командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ используют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области. Боец уточнил, что украинские подразделения применяют вещества с производными промышленного хлорциана, хлора и фосгена.