Москва, 16 мая, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Россия и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, подписанном по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Текст документа 16 мая опубликован на сайте Кремля.

ТАСС/Jan Woitas/dpa

«Стороны привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия», ― указано в заявлении.

Также стороны указали на важность соблюдения в полном объёме Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) в качестве важного инструмента в сфере разоружения и нераспространения.

В документе отмечено, что Россия и Китай продолжат координировать свои действия по проблематике химического разоружения и его нераспространения с целью восстановления авторитета ОЗХО и возвращения её работы в техническое деполитизированное русло.

Также Китай и Россия потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность, угрожающую безопасности других государств и регионов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон отбросил все принципы, на которых ранее взаимодействовало с Москвой по контролю над вооружениями, и сделало ставку на своё военное превосходство. США создали неприемлемые для России условия для выполнения договоров о разоружении.

В апреле Лавров заявил о беспрецедентно глубокой деградации, которая наблюдается в сфере международной безопасности. Её глубину, по словам главы внешнеполитического ведомства, отражает кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения. США и их союзники по НАТО, отметил он, по-прежнему одержимы идеей о нанесении России стратегического поражения.

Он также указал на полное отсутствие какой-либо основы для диалога с США по контролю над вооружениями и в целом по вопросам стратегической стабильности. Такой основы нет в условиях, когда против России идёт тотальная гибридная война. Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) страны Запада превратили в инструмент реализации своих геополитических интересов на Ближнем Востоке и за его пределами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия в мае 2023 года прекратит членство в Исполнительном совете ОЗХО и останется при этом органе наблюдателем. В конце ноября прошлого года Москву не переизбрали в Исполнительный совет.

Посол России в Гааге и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин 24 марта заявил о наличии у России информации, что на территории Украины по-прежнему продолжают функционировать 30 биолабораторий, которые работают по заказу Вашингтона. Дипломат напомнил, что в день начала специальной военной операции власти Украины в спешке начали уничтожать хранившиеся в этих лабораториях опасные образцы, однако в 2023 году киевский режим возобновил реализацию этих программ, изменив при этом их названия.