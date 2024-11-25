Москва, 25 ноября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Нота технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы применении токсичных химикатов на Украине сравнима с театром абсурда. Об этом 25 ноября заявил замминистра промышленности и торговли РФ, глава российской делегации на 29-й конференции государств — участников ОЗХО Кирилл Лысогорский.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее в ОЗХО указали, что химикаты были использованы 20 сентября в районе села Ильинка в Днепропетровской области, где применялись «средства борьбы с беспорядками». Эксперты исследовали корпус гранаты и два образца почвы. После тщательного анализа две назначенные ОЗХО лаборатории подтвердили, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа.

«США и их союзники, вопреки фактам, упорно пытаются обвинить РФ в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия. Примером тому является очередная провокационная информация, представленная Украиной и распространенная нотой технического секретариата ОЗХО», — отметил Лысогорский.

В России данную информацию проверят и позднее сообщат о результатах. Сам замминистра добавил, что внимательно изучил ноту, которая похожа на театр абсурда.

Как передавало ИА Регнум, Россия, в свою очередь, передала ОЗХО уже более 30 нот, подтверждающих применение Украиной запрещённых веществ. Две из них были направлены в октябре и ноябре. Киевский режим продолжает системно применять токсичные химикаты против Вооружённых сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне специальной военной операции, подчеркнул Лысогорский.

10 октября в посольстве РФ в США заявили, что Украина при активном содействии западных стран планирует совершить в зоне проведения СВО серию провокаций, направленных против России, в том числе с применением отравляющих веществ. В дипмиссии добавили, что обладают достоверной информацией о намерении обвинить Россию в нарушении КЗХО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в том же месяце отметила, что украинские вооружённые формирования систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, киевские формирования, в частности, регулярно применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.