Гаага, Нидерланды, 29 ноября, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Запад категорически не хочет воспринимать доказательства и предостережения России о применении химического оружия киевским режимом. Об этом 29 ноября заявил журналистам посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

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«Мы вполне ожидаемо сталкиваемся с категорическим нежеланием стран Запада воспринимать их. Это и понятно — политическая конъюнктура не позволяет США и их союзникам критически взглянуть на неправомерные деяния своего подопечного», — сказал он.

Дипломат обратил внимание, что Запад всячески старается представить РФ нарушителем Конвенции о запрещении химического оружия.

Постпред выразил надежду, что технический секретариат ОЗХО не будет втянут в политические игры и будет действовать беспристрастно, объективно и с надлежащим профессионализмом.

Как ранее передавало ИА Регнум, Тарабрин заявил, что Россия не видит необходимости в привлечении специалистов технического секретариата ОЗХО для расследования по поводу возможного применения отравляющих веществ в зоне специальной военной операции. Он добавил, что Россия намерена тщательно изучить доклад ОЗХО о применении токсичных химикатов на Украине и после этого даст свой ответ.

Замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский 25 ноября заявил, что Россия передала ОЗХО уже более 30 нот, подтверждающих применение Украиной запрещённых веществ. Две из них были направлены в октябре и ноябре. Киевский режим продолжает системно применять токсичные химикаты против Вооружённых сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне специальной военной операции, подчеркнул он.