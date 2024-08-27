Москва, 27 августа, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) следует как можно скорее расследовать применение ВСУ токсичных химикатов с опорой на представленные Россией доказательства. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга 27 августа.

TASS/Boris Roessler/dpa

Российская сторона, отметил он, располагает информацией о поставках на Украину химических реагентов и средств защиты. Не исключено, что Киев готовит очередные провокации с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

В частности, 13 июля российские военные узнали о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ. В августе в одном из украинских схронов нашли вещества на основе нитрата таллия, который является сильным токсикантом. Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, рассказал Кириллов.

"По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства", - приводит слова Кириллова пресс-служба Минобороны.

Он напомнил о рисках, связанных с ввозом на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива. Эти отходы могут быть использованы для изготовления «грязной бомбы» и химических провокаций, полагают в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Кириллов информировал, что США и Германия совместно с Украиной и техническим секретариатом ОЗХО намереваются в очередной раз обвинить Россию в якобы применении химического оружия в зоне проведения спецоперации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, изощрённость провокаций Запада усиливается по мере того, как ухудшаются дела у Киева.