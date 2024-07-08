Москва, 8 июля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. США и Германия совместно с Киевом и техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) намереваются в очередной раз обвинить Россию в якобы применении химического оружия в зоне проведения спецоперации. Об этом 8 июля рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в Минобороны.

Павел Львов/РИА Новости

«По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и техсекретариатом ОЗХО готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России», — сказал он.

Начальник войск РХБЗ уточнил, что для этого одно из «независимых» государств инициирует расследование и сфабрикует доказательства якобы применения российской стороной токсичных химикатов, на что США уже выделили около 400 тыс. долларов.

«Одновременно ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной положений Конвенции», — пояснил Кириллов.

Он отметил, что Вашингтон и Лондон используют такие же методы в рамках, продвигаемых на площадке Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) «Механизма проведения научно-технологической оценки» и «Международного механизма сотрудничества и помощи», позволяющих им формировать экспертное мнение об угрозах биологической безопасности в собственных интересах.

«Для этого планируется создать задействованные в работе КБТО каналы влияния на международные политические и научно-исследовательские структуры путем выделения грантового финансирования», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кириллов рассказал, что в ходе СВО было зафиксировано более 400 случаев применения киевским режимом нелетальных токсичных химикатов. Он подчеркнул, что Киев при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя такие соединения, как Би-Зет, синильная кислота и хлорциан.

Начальник войск РХБЗ 25 июня сообщил, что СБУ в 2023 году направляла в Академию наук Украины запрос о возможностях исследования образцов химического, радиологического, ядерного, биологического оружия. Он добавил, что в ответ украинская академия наук подтвердила проведение исследований двойного назначения в рамках соглашения от 2005 года между минобороны США и украинским минздравом.