Гаага, Нидерланды, 15 октября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Ряд членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выразили озабоченность в связи с использованием армией Израиля белого фосфора. Об этом 14 октября по итогам 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО заявил постоянный представитель России при международной организации Владимир Тарабрин.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Многие из развивающихся стран выражали серьёзную озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и использованием Израилем в том числе белого фосфора», — указал он в беседе с журналистами.

Тарабрин заметил, что белый фосфор официально не является запрещённым веществом, однако запрещено применение соответствующих боеприпасов как средства для ведения боевых действий, поскольку подобные типы вооружения имеют неизбирательное действие.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября 2023 года палестинские власти обвинили армию Израиля в применении боеприпасов с белым фосфором при нанесении ударов по сектору Газа. Эту информацию подтвердил ряд международных правозащитных организаций.

Также сообщалось о фактах применения израильскими войсками боеприпасов с белым фосфором в ходе обстрелов приграничных районов на юге Ливана. Утверждалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары преимущественно по населённым пунктам.