Вашингтон, 10 октября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Украина при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне проведения специальной военной операции, направленных против России, в том числе с применением отравляющих веществ. Об этом 10 октября заявили в посольстве России в США.

Markiian Lyseiko/Global Look Press

В дипмиссии добавили, что обладают достоверной информацией о намерении обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка и проводится комплекс мероприятий, направленных на фальсификацию доказательной базы с целью дальнейшего обвинения Российской Федерации в нарушении положений КЗХО при ведении боевых действий», ― говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

По данным диппредставительства, для осуществления этого плана страны Североатлантического альянса поставили Киеву более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ. Кроме того, сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение в стране и в центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего её представления в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В посольстве подчеркнули, что американским властям следует прекратить потакать провокациям Киева и осмыслить возможные риски, исходящие от украинского «химического терроризма».

Как сообщало ИА Регнум, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин 9 октября заявил, что Москва передала в Технический секретариат ОЗХО результаты расследования случаев применения Киевом химического оружия для их распространения среди участников организации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 октября заявила, что украинские вооружённые формирования систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, киевские формирования, в частности, регулярно применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.

1 октября в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что спецслужбы нескольких стран — участниц НАТО и Украины вместе с террористическими группировками готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в этом Россию и Сирию. По словам дипломатов, это делается для того, чтобы подорвать авторитет РФ в странах Глобального Юга.

8 октября командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ используют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области. Боец уточнил, что украинские подразделения применяют вещества с производными промышленного хлорциана, хлора и фосгена.