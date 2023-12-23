Москва, 23 декабря, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Россия не будет платить взносы для навязанной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 23 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Россия совместно с некоторыми нашими партнёрами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» группы по расследованию и идентификации», — приводит её слова «РИА Новости»

Она отметила, что эта группа ведёт незаконную деятельность в интересах коллективного Запада.

Вместе с тем Захарова напомнила, что выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО является обязательством каждого государства — участника Конвенции о запрещении химического оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не получила место в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год. Согласно результатам голосования на 28-й Конференции государств — участников ОЗХО, которая прошла в Гааге, Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66.

Замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский, выступая на конференции, заявил, что США стремятся к тому, чтобы вытеснить Россию из состава исполнительного совета. По его словам, по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 стран.

Захарова 23 декабря заявила, что Россия прекратит членство в исполнительном совете ОЗХО в мае 2024 года и останется при этом органе наблюдателем. Она отметила, что Россия намерена в качестве наблюдателя продолжать последовательно отстаивать свои интересы в химической промышленности и связанных с ней сферах деятельности.