Материалы с тегом «Олег Соскин»
Украине вынесли приговор после разговора немецких военных об атаке на РФ
Исходя из сведений, прозвучавших в обнародованном разговоре немецких офицеров, подтверждается, что даже ракеты Taurus не смогут быть использованы ранее восьми месяцев, даже если ФРГ передаст их Киеву. ВСУ проиграет уже через три месяца. Такое мнение высказал экс-советник первого президента Украины...
2 марта 2024
В Киеве заявили, что украинцы усилят борьбу с военкомами после Авдеевки
После сдачи украинской армией Авдеевки жители Украины начнут активнее бороться с сотрудниками военкоматов, проводящими принудительную мобилизацию. Такое мнение 20 февраля высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. «Трагедия Авдеевки. И они хотят потом новых мужчин...
20 февраля 2024
В Киеве обвинили Зеленского в преступлении против Украины
Переход Авдеевки под контроль России говорит о том, что назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ было преступлением против Украины, заявил политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале. По его мнению, в таком состоянии Украина...
18 февраля 2024
В Киеве рассказали, что грозит Зеленскому при попытке уволить Залужного
Главу киевского режима Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку, если он попытается уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале. «Большая часть армии, генеральный штаб будут на стороне Залужного. Ну, естественно, что...
3 февраля 2024
На Украине предупредили Зеленского об угрозе со стороны Верховной рады
Оппозиционные партии могут заблокировать работу Верховной рады парламента, чтобы ударить по главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-блоге. Эксперт считает, что украинский парламент могут полностью покинуть сразу несколько...
новость часа
28 января 2024
Франция винит Умерова в халатности из-за гибели наёмников — Соскин
В Париже считают главу минобороны Украины Рустема Умерова виновным, поскольку он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове. Именно поэтому он не отправился в поездку во Францию. К такому выводу пришёл бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Умерову отказали в этом визите, потому как...
новость часа
21 января 2024
В Киеве заявили о тотальной блокаде Украины
Украинская армия уже не может продолжать боевые действия, а соседние страны объявили государству полную «блокаду». Это делает идею главы киевского режима Владимира Зеленского о реализации «формулы мира» абсолютно нереализуемой. Такое мнение высказал политолог, бывший советник президента Леонида...
16 января 2024
Соскин: визит Зеленского в Швейцарию породит страшный конфликт
Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Швейцарию ведёт к ещё большему конфликту — невозможно вести переговоры о мире без представителей российской стороны. Об этом сказал политолог, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube. По словам...
новость часа
15 января 2024
Зеленского предупредили о серьёзных последствиях насильственной мобилизации
Объявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским принудительная мобилизация украинцев, в том числе в Одессе, может привести к серьёзным последствиям. Такое мнение 10 января высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. «Результат всех этих действий (Зеленского. — Прим...
10 января 2024
В Киеве призвали Зеленского объявить выборы и начать переговоры с Россией
Из-за некомпетентности руководителей киевского режима и тяжёлой для ВСУ ситуации на фронте на Украине необходимо провести выборы и начать мирные переговоры с Россией, иначе стране грозит гражданская война, заявил 5 января бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Нужно...
5 января 2024
На Украине рассказали о планах Зеленского создать концлагерь
Элиты западных стран негласно разрешили украинскому руководству создать в стране «концентрационный лагерь» для уничтожения 500 тысяч жителей, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин. По словам эксперта, на Западе больше не...
новость часа
5 января 2024
Удары ВС России по Украине будут продолжаться, заявил Соскин
Удары ВС России по объектам на Украине будут только продолжаться, поэтому Киеву нужно начать мирные переговоры с Москвой. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. «Будут ли удары ещё? Да, Путин чётко сказал, что будут. До каких пор? Пусть...
4 января 2024
Соскин: украинцам нужно убрать Зеленского и «плесень зелёную»
Украинцам необходимо избавиться от окружения главы киевского режима Владимира Зеленского и пойти на мирные переговоры с Россией. Так считает бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин. По мнению эксперта, Украину необходимо срочно освободить от «слуг народа», которые захватили власть в...
4 января 2024
На Украине признали невозможность победы над Россией
По прошествии 2023 года можно сказать, что Украина не сможет победить Россию, заявил 2 января бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, действующая украинская власть не способна выиграть в этом конфликте, это видно каждый день. «Нынешняя власть в нынешних...
3 января 2024
Зеленскому пообещали «сюрприз» на Новый год
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о «сюрпризе» на Новый год для главы киевского режима Владимира Зеленского от России. «Я думаю, сегодня опять будут бомбить. С 29-го на 30-е, с 30-го на 31-е, украинцы не смогут отметить Новый год, они будут встречать его в...
30 декабря 2023
На Украине предсказали гражданскую войну из-за решения Зеленского
Решение украинского руководства продолжать военные действия несмотря на возможное прекращение поставок денег и оружия со стороны Запада, а также усилить мобилизацию населения может привести к гражданской войне, заявил 24 декабря бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Все...
новость часа
25 декабря 2023
Зеленский рад обострению техногенной катастрофы в Киеве — Соскин
В столице Украины усиливается техногенная катастрофа, постоянными ударами разрушается логистическая инфраструктура, а лидер киевского режима Владимир Зеленский радуется пока ещё не объявленному блэкауту, заявил на своём YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин...
23 декабря 2023
На Украине назвали визит Зеленского в США «шоу» с девочками
В США визит украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским изначально не мог быть успешным, так как Конгресс контролируют республиканцы, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По мнению эксперта, пока глава киевского...
новость часа
19 декабря 2023
В Киеве забили тревогу из-за «уличной» мобилизации украинцев ВСУ
Жителей Украины отлавливают на улицах и насильно отправляют в зону военных действий погибать без оружия и необходимой подготовки. Такое мнение 11 декабря высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале. «Людей арестовывают, делают псевдомедицинское обследование и бросают как...
11 декабря 2023
На Украине возмутились зарубежными турами Зеленского на фоне конфликта
Украинское руководство вместо поиска решений проблем внутри страны занято посещением других государств, отреагировал на визит Владимира Зеленского в Аргентину бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. «Вместо того, чтобы заниматься страной, Зеленский поехал в такой зарубежный тур...
10 декабря 2023