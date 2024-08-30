Киев, 30 августа, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Украина фактически полностью теряет Донбасс из-за некомпетентности и несостоятельности главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

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Власти, судя по всему, приняли решение сдать ряд городов, считает Соскин. Это Красноармейск (украинское название — Покровск), Торецк, Мирноград, Славянск и Краматорск.

«Донбасс [решено] отдать, и мы видим полную несостоятельность, некомпетентность Зеленского», — добавил эксперт.

Боевую обстановку Соскин назвал даже не депрессией или коллапсом, а катастрофой. Он подчеркнул, что фронт в Донбассе почти обрушен, а подразделений на замену в Вооружённых силах Украины (ВСУ) нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за продвижения российских войск к городу Красноармейску в ДНР. По её словам, на опустошенное направление переброшены неопытные бойцы в составе бригад, не проходивших слаживание.

Она напомнила, что Новогродовка южнее Красноармейска перешла под контроль России всего за несколько дней. Окопы перед городом были пусты, в нём почти не было украинских войск. Безуглая добавила, что без проведения ротации ВСУ потеряют и Угледар.

За неделю с 24 по 30 августа ВС России, по данным Минобороны, освободили в зоне проведения спецоперации семь населённых пунктов. Это село Стельмаховка в ЛНР, село Синьковка в Харьковской области, а также населённые пункты Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР.

Новожеланное находится на красноармейском направлении в 7 км к юго-западу от Прогресса. Это село относится к большому очеретинскому плацдарму для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово. Освобождение Константиновки позволит российским войскам отрезать трассу на Угледар, по которой снабжаются обороняющие город подразделения ВСУ.