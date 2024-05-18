Киев, 18 мая, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский должен ответить на вопрос, почему он согласился заменить на этом посту своего предшественника Валерия Залужного, заявил 17 мая бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouТube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

Так он отреагировал на слова Сырского о том, что ВСУ ждут тяжелые бои под Харьковом на фоне продвижения российской армии. Главком утверждает, что Вооружённые силы России начали наступление значительно раньше запланированного срока, заметив переброску украинских войск.

Соскин выразил мнение о том, что генерал осознавал, что не сможет исполнять обязанности, когда станет главкомом. По словам эксперта, на это указывали нехватка личного состава в ВСУ и невозможность провести мобилизацию на Украине так, как хочет Киев.

Кроме того, украинская армия столкнулась с нехваткой оружия и другой помощи. Соскин задался вопросом, не жаждал ли Сырский власти и денег, понимая существующие проблемы и соглашаясь занять должность главкома.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Вместо него на должность назначили Александра Сырского.

Глава киевского режима объяснил своё решение об отставке Залужного неудачей в процессе широко анонсированного контрнаступления украинской армии. При этом после назначения Сырского улучшения позиций на фронте у украинских военных не произошло.

16 мая глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил, что Украина может лишиться Харькова, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Он назвал ситуацию крайне серьёзной.