Киев, 9 ноября, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Провальный визит в Венгрию главы киевского режима Владимира Зеленского показал Западу, что рассчитывать на него больше нельзя. С таким заявлением в блоге на YouTube выступил украинский политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <…> очень агрессивно-взвинченный. <…> Там Зеленский аж рвал и метал. Все увидели, что уже всё — Зеленский, по сути, — это исчерпанный инструмент», — пояснил аналитик.

Соскин уверен, что глава киевского режима поездкой в Будапешт пытался наладить отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который приобрёл большое влияние благодаря председательству в Евросоюзе и контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом. Зеленский при этом лишь вызвал недовольство Орбана своим скандальным поведением и отказом подписывать двусторонний договор с Венгрией.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Владимир Зеленский прибыл в Венгрию, которую не посещал с начала специальной военной операции. В программу его визита входило участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Также он планировал провести несколько встреч.

На пресс-конференции по итогам саммита Зеленский отметил важность поддержки Венгрией вступления Украины в ЕС и НАТО. В итоге двустороннее соглашение не было подписано. Зеленский публично обвинил Будапешт в отказе поддержать Киев.