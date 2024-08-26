Киев, 26 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Массированный удар ВС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины показал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский беспомощен в вопросе укрепления ПВО. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

ИА Регнум

По его словам, Украина деградировала как субъект хозяйственного процесса, это подтвердили действия российских войск. Украинцы же в очередной раз убедились, что руководители страны не способны выполнить свои обещания.

«Для людей это ещё раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все её разговоры про ПВО и прочее западное вооружение — это просто так называемый «зелёный актёрский трёп», — заключил Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 26 августа нанесли масштабный удар по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса. В Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях были поражены электроподстанции, а в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях — газокомпрессорные станции. Также ударам подверглись аэродромы под Киевом и Днепропетровском, где хранилось переданное Западом вооружение.

После ударов на Украине возникли перебои с электроснабжением, а перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения по железной дороге оказались сорваны, заявили в Минобороны РФ.