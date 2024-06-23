Киев, 23 июня, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский за два года добился лишь потери значительного количества городов, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Потери (городов) чрезвычайные, и это результат именно действий Зеленского и его правящей группы», — сказал он.

По его словам, если бы Зеленский согласился на переговоры в 2022 году, то Украина не лишилась бы важных для неё городов, а военные не гибли бы массово на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.

20 июня глава государства вновь напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе минских и стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил российский лидер.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.