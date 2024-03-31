Киев, 31 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Предупреждение американского предпринимателя Илона Маска о вероятной потере Украиной Одессы следует воспринимать серьёзно, поскольку Маск мыслит масштабно и обладает авторитетом, заявил 31 марта Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Grzegorz Wajda/Global Look Press

Ранее Маск заявил, что если конфликт затянется, то Украине будет грозитьпотеря Одессы и выхода к Чёрному морю, а потому в интересах Киева просить о переговорах. Киевский режим в 2023 году необдуманно терял своих бойцов, пытаясь атаковать более крупную армию (ВС РФ) с эшелонированной обороной, минными полями и значительным превосходством в артиллерии, отметил предприниматель.

«Илон Маск — это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. Для Земли он «мега-уровень», плюс он чрезвычайно популярный, его мысли и высказывания анализируют все. Он и сказал, что если Киев не войдёт в процесс перемирия, наступит потеря Одессы», — сказал Соскин в ходе эфира в своём YouTube-канале.

ВС России начали наносить по объектам, контролируемым киевским режимом, удары ещё более мощным орудием — планирующими авиабомбами, и ВСУ нечего этому противопоставить, а потому Киеву действительно нужно просить о перемирии, добавил бывший советник Кучмы.

Как передавало ИА Регнум, глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя высказывания Маска, ранее заявил, что освобождение Одессы является ключом к обеспечению безопасности юга России. Одесса создавалась Россией и там живут русские люди, которым чужды украинский национализм и навязанный нынешним киевским режимом нацизм, подчеркнул Константинов.