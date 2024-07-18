Киев, 18 июля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский довёл страну до критического состояния. Об этом на своём YouTube-канале сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский

«Они уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не даёт», — отметил он.

Соскин добавил, что ситуация ухудшается на глазах — бюджет Украины опустошён, а девальвация уже не спасает страну. Эксперт предполагает, что власти киевского режима не смогут собрать дополнительные финансовые средства с населения.

Экс-советник подчеркнул, что в стране отсутствует свет, в связи с чем люди не могут работать. Он также проинформировал, что на территории Украины началась засуха, из-за которой в государстве не будет сельскохозяйственной продукции.

«Все идёт к полному развалу. Ну, так что готовьтесь», — заключил Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что распад Украины неизбежен, а план по урегулированию конфликта должен предусматривать возращение исторически русских земель обратно в состав России. Он также отметил, что варианты разрешения украинского конфликта между Западом и Россией будут зависеть от того, у кого окажется больше стратегического терпения и превосходящей государственной мощи.

Ранее Олег Соскин призвал завершить конфликт на Украине до того, как власти США урежут военную и финансовую помощь Киеву. По его мнению, эта ситуация уже зашла в тупик, в связи с чем против оказания помощи Украине начали выступать не только республиканцы, но и некоторые демократы.