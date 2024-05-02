Киев, 2 мая, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Фронт украинской армии рушится, потому что её главнокомандующий Александр Сырский сдаёт один населённый пункт за другим. Такое мнение 2 мая высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.

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«Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт ещё не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится?» — задался он вопросом.

По словам Соскина, заявления о том, что украинский фронт якобы прорвали, являются неправдой, так как в реальности всё совсем по-другому.

Эксперт отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам спровоцировал украинский конфликт, также обвинив его в том, что тот не смог справиться с возложенной на него жителями Украины задачей по обеспечению мира.

Соскин также призвал принимавших закон об ужесточении мобилизации на контролируемой киевским режимом территории самих пойти на передовую.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля полковник австрийской армии Маркус Райснер признал, что продвижение российских военных может обернуться прорывом, какого на фронте не было уже целый год. По словам эксперта, в худшем случае фронту ВСУ может угрожать локальное обрушение.

Ранее в этот же день американская газета The Wall Street Journal сообщила, что успешные наступательные действия ВС России могут привести к обрушению некоторых из участков украинского фронта уже в 2024 году. По словам военного аналитика из Австрии Франца-Штефана Гади, российские войска постепенно ослабляют украинскую оборону для появления возможности маневрировать и захватывать тактически и оперативно важные военные объекты.

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс 2 мая признала, что российская армия добивается прогресса в ходе спецоперации. По её словам, американская сторона наблюдает сдвиг на поле боя в пользу Москвы.