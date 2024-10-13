Киев, 13 октября, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своим поведением и своими действиями ставит мир на грань третьей мировой войны. Такое заявление сделал украинский политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

Global Look Press/Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency

По мнению эксперта, Зеленский полностью утратил ощущение реальности, им движет чувство безнаказанности.

«Зеленский реально провоцирует начало третьей мировой войны своими действиями», — признал Олег Соскин.

Он добавил, что глава киевского режима уверен, что с ним вообще ничего не может случиться и он вообще может вытворять что угодно.

Как сообщало ИА Регнум, опасения по поводу высокого риска начала третьей мировой войны выразил экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп 12 октября на митинге перед сторонниками в штате Калифорния. Он в очередной раз заверил, что в случае победы на выборах президента США способен закончить конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Украина, находясь под «диктатурой» Зеленского, готова к тому, чтобы погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну, отмечал 24 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза. Дипломат напомнил, что Зеленский появился на высокой неделе Генассамблеи ООН с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад поднять ставки в конфликте.