Киев, 13 сентября, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Россия прорвала линию фронта, а главнокомандующий украинской армией Александр Сырский исчез, пока глава киевского режима Владимир Зеленский пытается всех убедить, что всё идёт по плану. Об этом заявил политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

По мнению эксперта, на фоне заявления Зеленского о том, что наступательные действия России в Курской области — это часть украинского плана, потоком льётся информация о погибших военных ВСУ.

«Возникает вопрос: а какой план у Зеленского? Сообщения о гибели украинских военных в Курской области, о ранениях, о тяжёлой ситуации. Сырский пропал — нет Сырского. Он исчез. Это тоже очень нехороший знак», — заявил Соскин.

Он также добавил, что ВС РФ вернули под свой контроль десяток населённых пунктов, и в этой связи эксперт недоумевает: каким образом это всё может быть планом Украины?

Олег Соскин признал, что Зеленский и его окружение заявляют одно, а в реальности ситуация другая — всё значительно хуже.

Как сообщало ИА Регнум, офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис 6 сентября рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, услышав заявление Александра Сырского в ответ на вопрос о ротации в ВСУ. Ранее Сырский в интервью CNN в ответ на вопрос журналистки о ротации заявил, что знает обо всех проблемах украинских формирований и «полностью посвящает свою жизнь» ВСУ.

Украинский военнопленный, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона старший лейтенант Антон Фурдоленко 3 сентября заявил, что его командование оставило целое подразделение своих бойцов в селе Коренево в приграничье Курской области. По его словам, украинские боевики также попали под обстрел.