Киев, 8 апреля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен отреагировать на скандал с 14-летним сиротой, которого пытались мобилизовать в Одесской области, заявил в своем Youtube-канале бывший советник президента Украины Леонида КучмыОлег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Ранее украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что 2 апреля сотрудники военкомата в Одесской области избили подростка и угрожали ему оружием. Кроме того, они хотели мобилизовать несовершеннолетнего в ряды ВСУ. Подросток является сиротой и проживает с бабушкой.

Соскин назвал зверством этот инцидент. Он также отметил, что Украине совсем не нужен закон о мобилизации, и принятие этой инициативы станет открытым объявлением гражданской войны.

По словам эксперта, жители Украины будут брать оружие и сопротивляться, если их попытаются задержать. Кроме того, Соскин указал на то, что полномочия главы киевского режима якобы уже истекли.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Он также отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных. Это нововведение обязывает мужчин, которым присвоили указанную категорию, пройти повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев. Для них выберут окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Ранее украинский военный Борис Мерва, которого взяли в плен Вооружённые силы России, рассказал, что его мобилизовали в ряды ВСУ насильно. Мужчина уточнил, что до службы у него диагностировали два микроинсульта, травму головы и варикозное расширение вен на ногах.

Другой пленный Николай Мозиль заявил, что на Украине мобилизуют инвалидов без рук и ног. Сам мужчина не смог пройти медкомиссию до конца, поскольку на осмотре отсутствовали врачи многих специальностей.

6 апреля стало известно, что украинскому журналисту Евгению Шульгатупытались вручить повестку. Такое указание дал глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. До этого Шульгат провёл расследование, посвящённое элитной собственности Витюка. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести служебную проверку в связи со скандалом с повесткой журналисту.