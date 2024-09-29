Киев, 29 сентября, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может самостоятельно проводить политику по какому-либо направлению, заявил 29 сентября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы с вами имеем очень тяжёлую сейчас ситуацию. Зеленский фактически обложен красными флажками, и он мечется, бедненький, не знает, что ему уже делать. Он такое натворил, что уже вообще непонятно, куда бежать и что делать», — сказал он.

Действия Зеленского, включая его недавний визит в США, абсурдны, добавил эксперт. По мнению экс-советника Кучмы, в сложившихся условиях украинское государство функционировать не может.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 сентября украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на осведомлённый источник написало, что главу киевского режима ждут серьёзные последствия после отказа западных стран поддержать его «план победы». Если военная ситуация для ВСУ ухудшится, то внутриполитические проблемы для украинской власти могут «начать расти как снежный ком», отметили авторы материала.

По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится под арестом в СИЗО по подозрению в госизмене, западный мир потребовал от Зеленского срочной смены курса его «формулы мира», а также реформ в системе власти страны.

Британское издание The Economist ранее отметило, что Украина и её сторонники из числа стран Запада должны набраться смелости и признать, что они проигрывают. Продвижение России на востоке, особенно вокруг Покровска, является показателем ухудшения состояния киевского режима, а оборонительные линии ВСУ «могут рухнуть до того, как военные усилия России будут исчерпаны», отмечалось в материале. Если Зеленский продолжит бросать вызов реальности и будет настаивать на возвращении потерянных территорий, то от него отвернутся сторонники с Запада, что приведёт к ещё большему расколу, считают авторы.