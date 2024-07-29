Киев, 29 июля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Указ главы киевского режима Владимира Зеленского о запрете вести переговоры с представителями России нужно отменить, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Алексей Коновалов/ ТАСС

«Есть указ, где Зеленский сказал, что не будет вести переговоры. Первое, что надо сделать, — отменить этот указ, его просто надо отменить», — сказал он.

Соскин добавил, что после этого следует сформировать переговорные группы. По его мнению, начать переговоры можно, приняв за основу договор, который был парафирован в Стамбуле, а проводить мероприятия в Будапеште или Братиславе.

«Вопрос теперь заключается главный в следующем — это наличие Зеленского и истечение его срока, его нелегитимность», — подчеркнул Соскин.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Зеленский допустил возможность переговоров с российским руководством. При этом он не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года и по её итогам Киев не вернёт часть территорий, находившихся под его контролем до 2014 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Киев готов к переговорам. Позже в украинском МИД разъяснили, что Кулеба говорил о переговорах, возможных «на определённом этапе» и при определённых условиях, которых со стороны России пока якобы не наблюдается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что давно не слушает заявления Зеленского и Кулебы. По словам главы МИД, Кулеба иногда говорит прямо противоположные вещи.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая. Выборы были отменены из-за введённого в феврале 2022 года военного положения в стране. При этом Конституция Украины не предполагает автоматического «продления» полномочий президента. Легитимной властью на Украине в настоящее время является парламент, отмечал Путин. Прежде чем вести переговоры об урегулировании конфликта, России важно понять, с кем их «можно и нужно» вести для подписания юридически обязывающих документов, подчеркнул глава государства.