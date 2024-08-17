Киев, 17 августа, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Сокращение военной помощи Украине со стороны Германии может означать потерю Киевом важного союзника, заявил 17 августа Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Причина такого решения Берлина — недовольство властей Германии действиями лидера киевского режима Владимира Зеленского, которого в Берлине считают авантюристом, сказал Соскин в своём блоге на YouTube.

«На 2025 год немцы сократили программу поддержки Украины с восьми миллиардов (евро. — Прим. ред.) до четырёх — в два раза!» — сказал Соскин.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа немецкие СМИ сообщили, что у Германии нет средств для новой помощи Украине. По этим данным, ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца решило, что дополнительные заявки от минобороны Германии больше не должны утверждаться, но та военная техника, поставки которой были ранее одобрены, будет поставлена на Украину.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов отметил, что решение Берлина по сворачиванию поддержки Киева показательно для Европы, а вслед за Германией сокращать поддержку ВСУ начнут и другие страны Евросоюза.

Берлин может перестать оказывать помощь Украине из-за появившейся в американских СМИ информации о причастности киевского режима к подрывам «Северных потоков», отметили в свою очередь обозреватели британского издания UnHerd.