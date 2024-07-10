Киев, 10 июля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с президентом России Владимиром Путиным полностью уничтожил «мирную формулу» главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с «формулой Зеленского». <…> Он полностью Зеленского переиграл», — сказал он.

По мнению Соскина, на этом фоне приезд главаря киевского режима на саммит НАТО в Вашингтон уже фактически является бесполезным, в то время как, по его словам, у украинской армии нет средств противовоздушной обороны, а у набранных бригад мобилизованных — оружия.

«Тогда возникает вопрос, а зачем тогда Зеленский, слуги народа и этот режим? Ничего сделать не могут. Всё, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля и написал, что приехал в Россию для продолжения «мирной миссии». По окончании переговоров с Путиным Орбан заявил, что его главной задачей на время председательства в Совете ЕС станет обеспечение мира в Европе

Позднее в этот же день украинский МИД возмутился по поводу визита премьер-министра Венгрии в Москву, потому что он не был согласован с властями Украины. При этом в ведомстве назвали единственным вариантом для переговоров «формулу мира» Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля заявил, что Москва весьма позитивно оценивает визит Орбана, который показал волю к диалогу. Представитель Кремля уточнил, что премьер Венгрии ещё расскажет коллегам по НАТО на саммите в Вашингтоне о впечатлениях от поездки в Россию.