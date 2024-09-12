Киев, 12 сентября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не разрешит Украине бить вглубь России западным оружием, заявил 12 сентября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Байден не даст никакого согласия, чтобы Зеленский бил этими ракетами. Они видят, что давай Зеленскому, что не давай — всегда только хуже будет», — отметил он.

По словам аналитика, на Западе уже рухнули все иллюзии относительно способности украинской армии воевать, там настроены на то, чтобы эту «зелёную лавочку» закрывать.

«Пора уже садиться за переговоры, надо договариваться на каких-то условиях с президентом России Владимиром Путиным. Ну, конечно, за счёт Украины», — добавил эксперт.

Ранее в этот же день Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Вооружённым силам Украины использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Тему применения американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Вместе с тем французская газета Le Monde, ссылаясь на неназванные источники, написала, что Запад не торопится принимать решение об ударах дальнобойным оружием вглубь территории России из-за ошибок, которые допускает украинская армия. Одной из ошибок названо вторжение в Курскую область. Западные партнёры, отмечает издание, не ожидали подобных действий и теперь требуют, чтобы Киев уточнил свою стратегию в конфликте.