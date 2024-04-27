Киев, 27 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ отказываются исполнять приказы командования, и руководство армии ничего не может с этим сделать, заявил 27 апреля Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

AP/TASS Александр Сырский

Некоторые бригады ВСУ не подчиняются новому командованию армии, сказал Соскин в ходе трансляции в своём YouТube-канале.

«Ситуация очень плохая для Украины, и (главком ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский ничего сделать не может. Кроме того, по косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству», — заявил Соскин.

Положение на фронте для ВСУ удручающее, добавил экс-советник Кучмы.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца, который был назначен на этот пост менее двух месяцев назад, 4 марта. Причины увольнения не уточнялись.

В начале апреля также сообщалось, что Зеленский уволил командующих оперативными командованиями ВСУ «Запад» и «Юг» Сергея Литвинова и Андрея Ковальчука. Причины не указывались.

В феврале 2024 года Зеленский уволил с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность Александра Сырского. Глава киевского режима объяснил это решение военными неудачами в ходе «контрнаступления» ВСУ.

В марте сообщалось, что военнослужащие элитных подразделений ВСУ обвинили Зеленского в грядущей большой «катастрофе». Бойцы подразделений раскритиковали Сырского и заявили, что ВСУ находятся «на краю пропасти» после увольнения «самых адекватных».