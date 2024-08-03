На Украине призвали готовиться к гражданской войне в октябре
Соскин: гражданская война на Украине начнётся одновременно с прорывом ВС России
Киев, 3 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Гражданская война на Украине может разгореться к октябрю одновременно с прорывом российских военных на передовой, заявил 3 августа бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.
«Скорее всего, открытая горячая гражданская война где-то к октябрю месяцу, надо готовиться», — отметил он.
По словам эксперта, сейчас экономическая ситуация в стране ведет к краху режима Владимира Зеленского, который ведёт себя как человек, вокруг которого «всё горит».
Соскин добавил, что Украина находится на грани дефолта и это уже нельзя утаить.
Как передавало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что украинские военные ежедневно несут потери в ужасающем масштабе. Он также предположил, что киевский режим может прекратить существование ещё до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Положение Украины аналитик сравнил с ситуацией больного, которому врач говорит, что он болен раком, болезнь неизлечима и вопрос только в том, осталось ли ему жить два месяца или шесть.
Сам глава киевского режима называл окончание конфликта главной потребностью Украины.