Киев, 3 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Гражданская война на Украине может разгореться к октябрю одновременно с прорывом российских военных на передовой, заявил 3 августа бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

ТАСС/ Евгений Малолетка

«Скорее всего, открытая горячая гражданская война где-то к октябрю месяцу, надо готовиться», — отметил он.

По словам эксперта, сейчас экономическая ситуация в стране ведет к краху режима Владимира Зеленского, который ведёт себя как человек, вокруг которого «всё горит».

Соскин добавил, что Украина находится на грани дефолта и это уже нельзя утаить.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что украинские военные ежедневно несут потери в ужасающем масштабе. Он также предположил, что киевский режим может прекратить существование ещё до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Положение Украины аналитик сравнил с ситуацией больного, которому врач говорит, что он болен раком, болезнь неизлечима и вопрос только в том, осталось ли ему жить два месяца или шесть.

Сам глава киевского режима называл окончание конфликта главной потребностью Украины.