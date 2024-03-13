Материалы с тегом «Минские договоренности»
Школьница из Луганска написала письмо президенту Франции
Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. О принятом...
13 марта 2024
Политолог объяснил слова депутата Рады о двух способах вернуться с фронта
Публичная критика в адрес главы киевского режима из уст депутата Верховной рады за нежелание беречь людские ресурсы на фронте является не чем иным, как проявлением противоречий двух кланов в правящей верхушке нынешней Украины. Один из них сориентирован на США, другой — на Великобританию. Так...
5 марта 2024
Зеленский вспомнил о призывах Путина по Донбассу на их встрече в 2019 году
В 2019 году президент России Владимир Путин в ходе личной встречи с Владимиром Зеленским призывал Киев прекратить боевые действия в Донбассе. Об этом глава киевского режима заявил 25 февраля на пресс-конференции «Украина. 2024 год». Глава киевского режима утверждает, что якобы говорил Путину о том...
новость часа
26 февраля 2024
Небензя назвал явкой с повинной слова лидеров Запада о Минских соглашениях
Признания бывшего украинского лидера Петра Порошенко, экс-президента Франции Франсуа Олланда, бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что они не воспринимали всерьёз Минские соглашения, являются, по сути, явкой с повинной. Об этом 24...
24 февраля 2024
Зеленский отказался от заключения новых «минских» соглашений
Власти Украины не готовы пойти на заключение новых соглашений, подобных Минским, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. «Мы не хотим повторять Минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты», — указал...
новость часа
23 февраля 2024
Путин заявил, что Россия открыта к урегулированию конфликта на Украине
Россия даже после начала спецоперации стремилась завершить конфликт на Украине мирным путём, но украинское руководство этого не захотело, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным. Российский лидер отметил, что Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с...
18 февраля 2024
Путин назвал триггером СВО отказ Киева от Минских договоренностей
Триггером для начала специальной военной операции (СВО) на Украине послужил отказ Киева от выполнения Минских договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. «Непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских...
15 февраля 2024
Небензя: Донбасс мог вернуться на Украину, если бы Киев что-то сделал
Донбасс вернулся бы на Украину по итогам реализации Минских соглашений, если бы Киев сделал для этого хоть что-нибудь, заявил 12 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине, созванном по инициативе Москвы...
12 февраля 2024
В Совбезе РФ рассказали о роли США в провале Минских соглашений
Соединённые Штаты, устранившись от минского процесса ещё в 2014 году, заложили основы для системного противостояния с Россией, заявил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. По его словам, Вашингтон с февраля 2014 года фактически установил контроль над всей территорией Украины, а...
новость часа
12 февраля 2024
Путин указал на последствия срыва Минских соглашений
Если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских договорённостей, то конфликт в Донбассе постепенно бы сошёл на нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря. «Если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на...
19 декабря 2023
Экс-помощник Путина Сурков рассказал о тайных мечтах Украины о «Минске-3»
На Украине многие стали мечтать о заключении соглашения «Минск-3», разочаровавшись в обещаниях Запада и киевских властей, заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в статье «Сумерки на хуторе», опубликованной 29 ноября на сайте сетевого издания «Актуальные...
29 ноября 2023
Лавров заявил, что именно Запад обрёк Украину на распад
Территориальную целостность Украины разрушили страны Запада, признавшиеся в том, что выполнять Минские соглашения они не собирались. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном 28 сентября интервью ТАСС. Он напомнил, что соавторы президента России Владимира Путина...
28 сентября 2023
Слова польского политика сочли новой попыткой обмануть Россию
Заявление бывшего главы МИД Польши и депутата Европарламента Витольда Ващиковского о желании Запада восстановить отношения с Россией свидетельствует либо о наивности парламентария, либо о попытке обмануть Москву при помощи очередных «Минских соглашений». Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал...
3 июля 2023
Украина назвала «Минск-2» препятствием для соглашения с Россией
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что вторые Минские соглашения от 2015 года помешали достичь договоренностей с Россией. Об этом он заявил газете The Wall Street Journal (WSJ). «Попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года», — сказал Ермак. Он...
18 июня 2023
Экс-президент Украины Порошенко разъяснил роль Минских соглашений
Минские соглашения помогли вооружить Украину и построить армию. Такое заявление сделал 6 июня бывший украинский лидер Пётр Порошенко в интервью газете Corriere della Sera. Порошенко признал, что Минские соглашения провалились, однако он пояснил, что эти договорённости позволили ему выиграть время и...
6 июня 2023
Меркель не исключила возможности мирных переговоров России и Украины
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, выступая 30 апреля на книжной ярмарке в Лейпциге, призвала «не сужать кругозор» и не исключать возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. «Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор [в вопросе мирных переговоров...
30 апреля 2023
В Киеве жёстко отреагировали на заявления Меркель о конфликте на Украине
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о попытке предотвратить конфликт на территорий этой страны. Об этом Подоляк написал в Twitter. «Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — написал он...
30 апреля 2023
Меркель снова оправдала Минские соглашения
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 29 апреля заявила в интервью газете Die Zeit, что сделала всё для того, чтобы попытаться предотвратить военный конфликт России и Украины, когда была у власти. «Я пыталась предотвратить эту ситуацию используя всё, что было в моем распоряжении», — заверила она...
30 апреля 2023
Матвиенко: проведение спецоперации было неизбежным
В сложившихся к февралю 2022 года условиях Россия не могла не начать спецоперации на Украине, заявила 9 апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко. «И если бы такое решение не было принято — последствия были бы для нас катастрофические», — цитирует Матвиенко РИА Новости. Напомнив о заявлениях...
9 апреля 2023
Песков заявил, что Минские соглашения оказались игрой в напёрстки с Россией
Минские соглашения оказались обманом и игрой в напёрстки Запада с Россией, они усугубили ситуацию, что позволило Киеву устраивать на Украине бойню русских, и это, в свою очередь, стало причиной начала спецоперации. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в...
9 апреля 2023