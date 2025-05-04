Москва, 4 мая, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Россия, подписывая Минские соглашения, рассчитывала на их соблюдения, но страну просто надули. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время встречи в «нормандском формате»

«Мы все-таки с доверием — с осторожным, но все-таки с доверием — относились к нашим договоренностям с нашими западными партнерами. Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но как выяснилось, нас просто надули», — подчеркнул российский лидер в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Он добавил, что на Западе под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений взяли паузу, чтобы перевооружить Украину и подготовить ее к конфликту с Россией.

«Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», — заключил российский лидер.

В ответ на реплику о том, что сложно поверить, что Путина можно обмануть, глава государства отметил, что «каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия».

Как сообщало ИА Регнум, Украина могла бы сохранить территорию в границах 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы, подчеркнул 12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев для того, чтобы сохранить границы, должен был соблюдать Минские соглашения. Однако под влиянием бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона киевский режим отказался от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что при подготовке Минских соглашений Путин проявил филигранный, феерический дипломатический талант. Представитель Кремля добавил, что если бы договоренности были бы выполнены, Украина была бы цела.

Лавров 14 января подчеркнул, что целью подписания Минских соглашений было дать Западу больше времени для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией, соблюдать их ни Париж, ни Берлин, ни Киев не собирались.

Глава МИД добавил, что Минские договоренности, которые разрабатывались в белорусской столице около 20 часов, ― это был мирный договор между Москвой и Киевом. При этом киевский режим с самого начала саботировал Минские соглашения.