Москва, 12 марта, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Франция и Германия повели себя постыдно после того, как подписали Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в беседе с американскими блогерами Марио Науфалу, Ларри Джонсоном и Эндрю Наполитано.

Сергей Булкин/ТАСС

Он напомнил, что бывшие лидеры Украины, Германии и Франции Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), Ангела Меркель и Франсуа Олланд позже признались, что хотели выиграть время для накачивания Украины оружием.

«То, как повели себя французы и немцы, — стыдно. В конечном итоге те, кто подписался от имени Украины, Германии и Франции, заявили в интервью, находясь уже в отставке, что они никогда не собирались реализовывать эти договоренности», — сказал Лавров.

Министр добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон побывал в Москве всего за пару недель до того, как Россия начала спецоперацию на Украине. На пресс-конференции, а затем и в телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным Макрон признался, что не может настаивать на переговорах «законного правительства Украины» с «сепаратистами».

Путин в ответ на это возразил, что Украиной руководят люди, получившие власть в результате госпереворота, и им следует благодарить тех, кто пытается как-то «легитимизировать всю эту ситуацию». В Минских соглашениях прямо говорится, что нужен прямой диалог с лидерами, которых Франция именует «сепаратистами», отметил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина уцелела бы в случае, если бы получилось выполнить Минские соглашения. По его словам, этот документ давал возможность выйти на урегулирование украинской проблемы, выполнение договорённостей также позволило бы избежать издевательств над русскими людьми в Донбассе, а у жителей в ДНР и ЛНР не возникло бы желания отделиться от Украины.

Представитель Кремля добавил, что Россия учтет прежний обман Запада, связанный с Минскими соглашениями, при формировании позиции на будущих переговорах. Он подчеркнул, что романтический период завершился — для России наступило время прагматизма и опоры на полученный опыт. Москва, отметил Песков, научилась не попадать в «сети лживых обещаний» при отстаивании своих интересов.