Зеленский неадекватен, если хочет вернуть людей русской культуры «под свою территориальную целостность», считает глава российского МИД Сергей Лавров. Такое заключение он сделал в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло 5 декабря. Обсуждением этого и других заявлений российского дипломата ознаменован новый, 1016-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Рассуждая о том, как с годами менялась суть публичных заявлений нынешнего главы киевского режима, Лавров отметил, что если на концертах в 2014 году Зеленский «рьяно защищал русский язык», то, став президентом, начал войну против Донбасса в нарушение Минских договорённостей.

Глава МИД РФ напомнил, что, когда Зеленскому задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения, тот ответил, что есть люди, а есть «особи». А позднее Зеленский посоветовал тем, кто, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, валить в Россию «ради будущего своих детей и внуков». Принимая во внимание произошедшую трансформацию, Лавров и усомнился в адекватности главы киевского режима.

Всего за почти полтора часа беседы с американским журналистом российский дипломат ответил на вопросы о способах решения украинского конфликта, применении «Орешника» и возможностях взаимодействия с Западом. В частности, Сергей Лавров отметил, что ключевым для РФ остаётся внеблоковый статус Украины — «никакого НАТО, никаких военных баз и никаких учений с участием иностранных войск».

Кроме того, по словам главы МИД РФ, запуск ракеты средней дальности «Орешник» был сигналом Западу о готовности Москвы сделать всё для защиты своих законных интересов. Он также отметил, что цели спецоперации справедливы и полностью соответствуют Уставу ООН.

Тем временем непосредственно в зоне проведения СВО расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» ежедневно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укреплённые позиции украинских боевиков. Соответствующие видеокадры показало 6 декабря Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933742" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» в зоне СВО

Также отличился экипаж Су-34, нанеся удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной технике Вооруженных силы Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.