Киев, 16 февраля, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Украина уцелела бы в случае, если бы получилось выполнить Минские соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В итоге получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Выйти на урегулирование, и, собственно, и Украина была бы цела…» — сказал он в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Он добавил, что это также позволило бы избежать издевательств над русскими людьми в Донбассе и у жителей в ДНР и ЛНР не возникло бы желания отделиться от Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что конфликт в Донбассе постепенно бы сошёл на нет, если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских договорённостей.

6 декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что киевский режим с самого начала саботировал Минские соглашения. 14 января 2025 года глава МИД РФ подчеркнул, что целью Запада в этих договорённостях стало предоставление времени Украине для подготовки к вооружённому конфликту с Россией.

12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина при попустительстве Запада предприняла все меры, чтобы «похоронить» Минские соглашения. Она подчеркнула, что эти договорённости открывали реальные возможности для мирного разрешения ситуации на Украине.