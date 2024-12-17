Никакие схемы с заморозкой конфликта Россию не устроят, заявил 16 декабря на заседании Совета Безопасности ООН постпред Василий Небензя. Приведя в пример игнорирование киевскими властями и их западными спонсорами Минских соглашений, предусматривавших, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины, дипломат подчеркнул, что врагам верить нельзя. Он также отметил, что Запад и киевская хунта заинтересованы не в урегулировании украинского кризиса, а получении передышки на поле боя, чтобы перевооружиться и «зализать раны». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1027-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Одним из условий для переговоров России с Украиной будет отказ Киева от намерений вступить в НАТО, заявлял 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел. Среди других условий для начала переговорного процесса по Украине глава государства называл вывод украинских войск со всей территории новых регионов России.

Накануне, 16 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны российский лидер заявил о том, что Вооружённые силы России полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне проведения СВО и что с начала 2024 года они освободили 189 населённых пунктов.

А министр обороны Андрей Белоусов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 2024 год потеряли более 560 тыс. бойцов убитыми и ранеными, а за всё время СВО потери противника составили около 1 млн бойцов.

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