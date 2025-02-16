Москва, 16 февраля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Из провала Минских соглашений необходимо извлечь урок, а не обижаться на Запад. Об этом 16 февраля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что заявления западных стран про обман России по поводу Минских соглашений, которые они не собирались выполнять, должен стать и стал еще одним уроком для РФ. По словам Песков, этот опыт поможет Москве в будущем наилучшим образом отстаивать интересы страны.

«Здесь не нужно ни на кого обижаться. Знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом, для того чтобы в будущем улучшить свои позиции», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, Песков также заявил, что при подготовке Минских соглашений президент России Владимир Путин проявил филигранный, феерический дипломатический талант. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что если бы договорённости были бы выполнены, Украина была бы цела.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 января заявил, что целью подписания Минских соглашений было дать Западу больше времени для подготовки Украины к вооружённому конфликту с Россией, соблюдать их ни Париж, ни Берлин, ни Киев не собирались.

Глава МИД добавил, что Минские договорённости, которые разрабатывались в белорусской столице около 20 часов, ― это был мирный договор между Москвой и Киевом. При этом киевский режим с самого начала саботировал Минские соглашения.

Лавров напомни, что в апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации обсуждали невступление Украины в НАТО, но ей бы были предоставлены гарантии безопасности. По предложению украинской стороны гарантии не распространялись на Крым или на восток Украины. Россия была готова разработать договор на основе этих принципов. Однако в диалог вмешался на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который велел продолжать борьбу. Таким образом произошёл срыв сделки.