Москва, 16 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Россия учтет прежний обман Запада, связанный с Минскими соглашениями, при формировании позиции на будущих переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Журналист напомнил, что обещания российской стороне, в том числе по выполнению Минских соглашений и нерасширению НАТО на восток, оказались ложными. Это было признано Западом на высшем уровне, поэтому есть ли гарантия, что это не повторится, спросил он.

Представитель Кремля в ответ подчеркнул, что романтический период завершился — для России наступило время прагматизма и опоры на полученный опыт. Москва научилась не попадать в «сети лживых обещаний» при отстаивании своих интересов.

«Россия не забывает это всё. И мы, естественно, это всё будем учитывать при формулировании позиции», — сказал Песков на видео, опубликованном 16 февраля в Telegram-канале Зарубина.

Он добавил, что обман Запада с «Минском» стал уроком для Москвы. В частности, в обмане призналась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, когда уже отошла от дел и не несла ответственности за положение вещей. Она заявила, что выполнять соглашения никто не собирался, они были нужны, чтобы тянуть время.

«Разве это не обман? По-русски это обман. Но это просто должно стать, должно было стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы», — констатировал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Песков заявил, что Россия будет учитывать опыт Минских договоренностей 2015 года в дальнейших шагах по урегулированию украинского конфликта, поэтому говорить об участии представителей стран Европы в переговорном процессе преждевременно.

Ранее ряд стран ― членов Евросоюза потребовал своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом сделали представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля обсудили урегулирование ситуации на Украине и другие темы в телефонном разговоре, длившемся около полутора часов. Они согласились, что конфликт можно разрешить мирными переговорами. Путин при этом подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта.

После беседы лидеров ни в Кремле, ни в Белом доме не упоминали о какой-либо роли Европы или Украины в будущих переговорах. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.