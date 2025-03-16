Лондон, 16 марта, 2025, 04:58 — ИА Регнум. У России сложились исторически обоснованные опасения по временному перемирию. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, комментируя предложение США о прекращении огня на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева на фронте», — пояснил он в эфире YouTube-канала.

В качестве примера аналитик привёл Минские соглашения 2015 года и сделку в Стамбуле в 2022 году. Меркурис напомнил, что в первом случае, по признанию самих украинцев, они не собирались соблюдать договорённости, однако использовали их для перевооружения и подготовки армии для военного конфликта при молчаливом согласии Европы. Апрельскую сделку в Турции сорвали европейские лидеры, которые заставили Украину продолжать конфликт, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Запад не игнорировать интересы России при урегулировании конфликта на Украине. Она выступила с утверждением, что президент РФ Владимир Путин озабочен признанием своей правоты со стороны западных стран, особенно США. Также экс-канцлер назвала «удивительным» тот факт, что Россия и США вместе проголосовали по резолюции ООН, в которой ставилась под вопрос территориальная целостность Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, как Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что, подписывая Минские соглашения, хотели лишь выиграть время для накачивания Украины оружием. Действия обоих западных политиков министр назвал постыдными.

Владимир Путин по-прежнему считает, что Стамбульские соглашения могут стать отправной точкой в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил 7 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин 19 января 2024 года отмечал, что достигнутые в марте 2022 года Стамбульские соглашения между Москвой и Киевом были сорваны. Тогда проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Украину продолжать конфликт с Россией.