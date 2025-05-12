Москва, 12 мая, 2025, 04:43 — ИА Регнум. Россия приняла оправданное решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Иван Шилов ИА Регнум Милорад Додик

«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?» — прокомментировал он в интервью RT.

Додик отметил, что для противостояния Росси через Украину объединились 35 стран. У конфликты возникли черты мировой войны. По его словам, СВО стала ответом на обман с Минскими соглашениями. К тому же об этом открыто заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, добавил Додик.

Президент Республики Сербской 8 мая прибыл в Москву для участия в праздновании юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Париж выступал гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года. Однако, по признанию Олланда, Меркель и президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), они не собирались их выполнять, а лишь готовились к военным действиям против России.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что бывшие западные лидеры обманули Россию, воспользовавшись Минскими соглашениями для вооружения ВСУ. По сути, украинские власти и западные кураторы водили Россию за нос, отметил глава государства.

Украина уцелела бы в случае, если бы получилось выполнить Минские соглашения, подчёркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, документ давал возможность выйти на урегулирование украинской проблемы, выполнение договорённостей также позволило бы избежать издевательств над русскими людьми в Донбассе, а у жителей в ДНР и ЛНР не возникло бы желания отделиться от Украины. Представитель Кремля добавил, что Россия учтёт прежний обман Запада, связанный с Минскими соглашениями, при формировании позиции на будущих переговорах. Романтический период завершился — для России наступило время прагматизма и опоры на полученный опыт. Москва, добавил Песков, научилась не попадать в «сети лживых обещаний» при отстаивании своих интересов.