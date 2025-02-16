Москва, 16 февраля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. При подготовке Минских соглашений президент России Владимир Путин проявил филигранный дипломатический талант, заявил 16 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным Песков напомнил, что один из раундов переговоров длился 16 часов и главам государств пришлось самим редактировать текст соглашений и сверять его варианты на разных языках.

«Путин тогда проявил филигранный, феерический дипломатический талант», — отметил пресс-секретарь президента.

Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Ранее, комментируя 10-летие Минских соглашений в контексте переговоров президентов РФ и США, Песков отметил, что из провала этих договорённостей следует извлекать опыт, а не обижаться на западные страны.

Обман Запада с Минскими соглашениями стал уроком для России, и этот урок поможет в будущем лучше отстаивать свои интересы, сказал пресс-секретарь президента. Если бы договорённости были выполнены, Украина была бы цела, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что целью Минских соглашений было дать Украине время на усиление. Путин отмечал, что конфликт в Донбассе постепенно сошёл бы на нет, если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских договорённостей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим с самого начала саботировал Минские соглашения. Целью Запада было предоставление Украине времени для подготовки к вооружённому конфликту с Россией, подчеркнул он.