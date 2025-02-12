Москва, 12 февраля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Украина при попустительстве Запада предприняла все меры, чтобы «похоронить» Минские соглашения (Минск-2). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Так она ответила на вопрос журналистов о целях указанного документа, подписанного 10 лет назад, и причинах невыполнения его пунктов. Официальный представитель МИД отметила, что киевский режим и его западные покровители стремятся уничтожить всё русское и создать на Украине антироссийский плацдарм.

«Именно поэтому они не допустили реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», — сказано в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что Минск-2 открывал реальные возможности для мирного разрешения ситуации на Украине. Захарова напомнила, что на тот момент времени основой для урегулирования должен был стать диалог между Киевом и представителями Донбасса.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что киевский режим с самого начала саботировал Минские соглашения. 14 января глава МИД РФ отметил, что целью Запада в этих договорённостях стало предоставление времени Украине для подготовки к вооружённому конфликту с Россией. Он подчеркнул, что ни Париж, ни Берлин, ни Киев не собирались соблюдать Минск-2.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что цель Минских соглашений была в том, чтобы дать Украине время на усиление. Кроме того, об этом же заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, занимавший указанный пост с 2012 по 2017 год.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что конфликт в Донбассе постепенно бы сошёл на нет, если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских договорённостей.