Москва, 16 февраля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. При любой попытке договориться с киевским режимом нужно всякий раз делать «корректировку» на дефицит его суверенности и дефицит доверия к нему, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Журналист Павел Зарубин спросил Пескова, как Москва предполагает действовать в ситуации, когда другая сторона переговоров (Киев) не выполняет даже подписанные договорённости. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определённую корректировку, договариваясь с ними, на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется», — ответил Песков.

Ранее, комментируя 10-летие Минских соглашений в контексте переговоров президентов РФ и США, Песков отметил, что из провала этих договорённостей следует извлекать опыт, а не обижаться на западные страны.

Обман Запада с Минскими соглашениями стал уроком для России, и этот урок поможет в будущем лучше отстаивать свои интересы, сказал пресс-секретарь президента. Если бы договорённости были бы выполнены, Украина была бы цела, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что целью Минских соглашений было дать Украине время на усиление. Путин отмечал, что конфликт в Донбассе постепенно бы сошёл на нет, если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских договорённостей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим с самого начала саботировал Минские соглашения. Целью Запада было предоставление Украине времени для подготовки к вооружённому конфликту с Россией, подчеркнул он.