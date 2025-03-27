Мурманск, 28 марта, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Бывшие западные лидеры обманули Россию, воспользовавшись Минскими соглашениями для вооружения ВСУ. Об этом заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе общения с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».

Kremlin.ru Минские соглашения. 2015

«И украинские власти, и западные кураторы, они, по сути, водили нас за нос… К сожалению, им нужны были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим и подготовить к боевым действиям с нами», — пояснил Путин.

Глава государства добавил, что речь идёт о бывшем президенте Франции Франсуа Олланде и экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которые прямо, публично и без стеснения признавали это.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Олланд и Меркель назвали подписанные в 2014 году Минские соглашения способом выиграть время для накачивания Украины оружием. Действия обоих западных политиков министр назвал постыдными.

Украина уцелела бы в случае, если бы получилось выполнить Минские соглашения, подчёркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, документ давал возможность выйти на урегулирование украинской проблемы, выполнение договорённостей также позволило бы избежать издевательств над русскими людьми в Донбассе, а у жителей в ДНР и ЛНР не возникло бы желания отделиться от Украины. Представитель Кремля добавил, что Россия учтёт прежний обман Запада, связанный с Минскими соглашениями, при формировании позиции на будущих переговорах. Романтический период завершился — для России наступило время прагматизма и опоры на полученный опыт. Москва, добавил Песков, научилась не попадать в «сети лживых обещаний» при отстаивании своих интересов.