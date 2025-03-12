Москва, 12 марта, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Украинцы проигрывают и теряют территории каждый раз, когда идут на обман. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Украина сохранила бы границы 1991 года без Крыма и без какой-то части Донбасса, если бы сотрудничала и выполняла свою же инициативу — стамбульские договорённости 2022 года.

«Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что из-за государственного переворота на Украине в 2014 году было сорвано соглашение, подписанное с помощью Польши, Германии и Франции. Если бы договор был выполнен, страна осталась бы в желаемых границах 1991 года, включая Крым.

Далее, добавил Лавров, были минские соглашения. В случае их выполнения Украина осталась бы в границах 1991 года, но без Крыма, так как полуостров никогда в этих переговорах не упоминался.

«Все понимали, что это было чистое, честное голосование народа. Были сотни западных наблюдателей, не официальных, но членов парламентов», — отметил министр.

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