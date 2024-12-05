Москва, 6 декабря, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Украина с самого начала саботировала Минские соглашения. Если бы в Киеве выполняли договорённости, Украина осталась бы единой страной (кроме Крыма), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о том, на каких условиях Россия прекратит военные действия.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, как в феврале 2014 года обсуждалась необходимость реализации соглашения между президентом Виктором Януковичем и оппозицией о создании правительства национального единства и проведении досрочных выборов. Тогда соглашение было подписано, оставалось лишь его выполнить. Однако под давлением американцев на Украине произошёл госпереворот. Был согласован состав правительства без проведения досрочных выборов.

О необходимости каких-либо действий поднимался вопрос в ходе подписания Минских соглашений. Переговоры продолжались 17 часов, тогда для Украины Крым был уже потерян, прошёл референдум, напомнил Лавров.

По его словам, в Минских соглашениях речь шла о предоставлении особого статуса для части Донбасса (не для всей территории) и не для всей Новороссии. Эти соглашения с самого начала саботировались — сначала Петром Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), а затем Владимиром Зеленским. Оба солгали, став президентами под лозунгом мира. С их приходом к власти возникли попытки захватить часть Донбасса силой. Россия предложила проект договора о гарантиях безопасности НАТО и США, но его отвергли. Украина и её спонсоры попытались силой захватить часть Донбасса, именно тогда Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Если бы в Киеве выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым (исключая Крым), подчеркнул Лавров.

В апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации говорили о невступлении Украины в НАТО, но ей бы предоставлялись гарантии безопасности. По предложению украинской стороны, гарантии не распространялись на Крым или на восток Украины. Россия была готова разработать договор на основе этих принципов. Однако в диалог вмешался тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который велел продолжать борьбу. Таким образом произошёл срыв сделки, пояснил Лавров.