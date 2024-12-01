Москва, 1 декабря, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Отношение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которое вылилось в то, что она обманывала Россию в ситуации с Минскими соглашениями, проступает в её мемуарах. Об этом 1 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Книга Ангелы Меркель «Свобода. Воспоминания 1954-2021»

«По всей видимости, это было предтечей тех самых решений обманывать российскую сторону с Минскими договорённостями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который сейчас проступает сквозь её слова, сквозь её мемуары», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Журналист предположил, что Меркель сегодня пытается «отыграть свою позицию» и что трудно представить возможность обмана президента России.

Представитель Кремля ответил, что с полной уверенностью говорить трудно. Меркель по-прежнему остаётся одной из самых тяжеловесных фигур в политике. Хотя она и на пенсии, её авторитет остаётся лидирующим среди немецких политиков.

«И, конечно, её слово [для немцев] в такой ситуации дорогого стоит», — отметил Песков.

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