Москва, 4 мая, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Развязывание конфликта не входило в планы России, Москва до последнего старалась урегулировать проблему Донбасса мирным путем. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Алексей Коновалов/ТАСС

Глава государства подчеркнул, что российская сторона верила в исполнение Минских соглашений, поэтому специальная военная операция не была начата раньше.

«Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому», — отметил российский лидер в опубликованном ВГТРК фрагменте документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Путин подчеркнул, что Москва искренне стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами. Однако другая сторона придерживалась иной позиции, заключил президент.

В январе прошлого года во время встречи со студентами — участниками спецоперации глава государства подчеркивал, что СВО была начата для защиты интересов России, которой Запад просто не оставил шансов. Тогда же Путин указал, что конфликт в Донбассе развязал киевский режим, а Москва стремится прекратить кризис вооруженными средствами.

Как передавало ИА Регнум, говоря 4 мая о Минских соглашениях, Путин констатировал, что российская сторона относилась с осторожным доверием к договоренностям с западными партнерами, но ее просто надули.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что у Украины была возможность сохранить территорию в границах 1991 года без Крыма и части Донбасса, но Киев не пошел на сотрудничество. Украинские власти также отказались от соблюдения Минских соглашений, а из-за убеждений экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отвергли и достигнутые летом 2022 года в Стамбуле договоренности.

Глава МИД РФ также отмечал, что Запад подписанием Минских соглашений преследовал цель выиграть больше времени для подготовки Украины к вооруженному противостоянию с РФ, но соблюдать их никто не собирался.

30 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что стратегическая инициатива на земле в зоне спецоперации принадлежит российским подразделениям. За день до этого помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что контуры победы России в спецоперации уже прослеживаются.