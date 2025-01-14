Москва, 14 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Целью подписания Минских соглашений было дать Западу больше времени для подготовки Украины к вооружённому конфликту с Россией, соблюдать их ни Париж, ни Берлин, ни Киев не собирались. Об этом 14 января на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Global Look Press

Глава МИД напомнил, что Минские договорённости, которые разрабатывались в белорусской столице около 20 часов, ― это был мирный договор между Москвой и Киевом.

«В прошлом году [экс-канцлер Германии] Ангела Меркель, уйдя на пенсию, сказала, что никто не планировал соблюдать эти договорённости ― ни Франция, ни Германия, ни тогдашний президент [Украины Пётр] Порошенко. Цель была в том, чтобы выиграть несколько лет для подготовки Украины [к конфликту]», ― пояснил Лавров.

Министр добавил, что Совбез ООН утвердил и потребовал выполнить Минские договорённости. Однако со стороны киевского режима были тысячи нарушений этих соглашений, включая бомбёжки мирных объектов, тотальную блокаду территорий, отказавшихся признать госпереворот на Украине, указал Лавров.

При этом, по его словам, Германия и Франция, которые называли себя гарантами этого договора, вместо выполнения взятых на себя обязательств принялись обвинять Россию.

После начала специальной военной операции бывший президента Франции Франсуа Олланд заявил, что соглашение было поддержано Западом только для того, чтобы подготовить Украину к полномасштабному вооружённому конфликту.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря заявил, что в мемуарах Ангелы Меркель проявляется её подлинное отношение к России. По всей видимости, это было предтечей тех самых решений обманывать российскую сторону с Минскими договорённостями, отметил представитель Кремля.

Меркель в рамках «нормандского формата» участвовала в согласовании Минских договорённостей 2014–2015 года, касавшихся урегулирования ситуации в Донбассе. В декабре 2022 года она заявила, что Минское соглашение 2014 года было всего лишь попыткой дать Киеву время, «чтобы стать сильнее».

Комментируя её заявление, президент России Владимир Путин отметил, что считал Меркель политиком, искренне стремящимся к мирному урегулированию. Глава государства выразил разочарование в связи с заявлением Меркель.

Песков 24 декабря заявил, что российская сторона открыта к урегулированию конфликта на Украине путём переговоров, но киевский режим не проявляет готовности к диалогу.