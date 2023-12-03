Материалы с тегом «Генри Киссинджер»
Киссинджер рассказал о главной проблеме в отношениях России и США
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что самая большая трудность в американо-российских отношениях заключается в отсутствии диалога между странами. Об этом он говорил во время прошедшей 18 октября онлайн-конференции, ответив на ряд вопросов участников. Часть этого интервью опубликовал...
3 декабря 2023
Киссинджер предложил не создавать палестинское государство ради Израиля
Бывший советник по национальной безопасности США и экс-госсекретарь Генри Альфред Киссинджер предполагал, что создание двух независимых государств — Палестины и Израиля не решит застарелый ближневосточный конфликт. Об этом он заявил, как предполагается, в одном из последних интервью, написал...
3 декабря 2023
Медведев отметил уникальность Киссинджера как политика
Ни в администрации США, ни в западном мире не осталось таких политиков, как бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что Киссинджер многие годы преданно служил своей стране. При этом он был прагматиком...
30 ноября 2023
Умер Генри Киссинджер. Биография выдающегося дипломата «старой школы»
Бывший госсекретарь США, экс-советник по национальной безопасности, лауреат Нобелевской премии мира Генри Альфред Киссинджер скончался в среду, 29 ноября, в возрасте 100 лет, сообщило агентство Reuters. Киссинджер умер в своём доме в Коннектикуте. У него осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с...
30 ноября 2023
Песков рассказал о том, как Путин относился к Киссинджеру
Президент России Владимир Путин был давно знаком с экс-госсекретарём США Генри Киссинджером, ценил его мудрость, политическую зрелость и дипломатический талант. Об этом 30 ноября рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Они были давно знакомы, неоднократно...
30 ноября 2023
Дипломатию США призвали вспомнить о том, чему учил Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер всегда отстаивал идеи сбалансированности в международной политике. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 ноября заявил директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов. Ранее стало известно, что Киссинджер умер на 101-м году...
30 ноября 2023
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера Нэнси в связи с кончиной её супруга. Телеграмму главы государства 30 ноября опубликовали на сайте Кремля. «Ушёл из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на...
30 ноября 2023
В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет, сообщает агентство Reuters. «Генри Киссинджер умер сегодня дома в [штате] Коннектикут в возрасте 100 лет», — уточняют журналисты. Он возглавлял Госдепартамент США с 1973 по 1977 год в ходе правления 37-го и 38-го американского...
30 ноября 2023
Политолог оценил шансы Трампа вытащить США из украинского кризиса
В США за выход Вашингтона из украинского кризиса выступают политики-прагматики, а поддержку киевского режима активно лоббируют либералы-интернационалисты и неоконсерваторы, считает Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Об этом он...
24 августа 2023
Эксперты не поверили, что Киссинджер считает Киев виновным в диверсии на СП
Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами назвал виновным в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Киев, пытаясь отвести подозрения от США и администрации президента Джо Байдена, которых давно считают организаторами диверсии. Таким...
12 июля 2023
Киссинджер заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина. Об этом он заявил в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились президентом Владимиром Зеленским. Запись разговора опубликовали в...
11 июля 2023
Киссинджер: США не верят, что Украина сможет вернуть Крым
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер не верит, что Украина сможет вернуть Крым. Об этом он заявил в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись разговора опубликовали в...
11 июля 2023
В Австрии развеяли украинский миф о способе остановить конфликт с Россией
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль не согласна с мнением экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что для прекращения конфликта на Украине последнюю якобы нужно принять в НАТО. Она заявила об этом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Генри Киссинджер сам...
17 июня 2023
Киссинджер назвал основу для отношений России и Европы
В будущем отношения между Россией и Европой должны строиться на определённых договорённостях и консенсусе, что возможно по итогам конфликта на Украине. Такое мнение 16 июня высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg. «Я бы хотел, чтобы Россия признала, что её...
16 июня 2023
Политолог оценил слова Риттера о ненависти НАТО к Зеленскому
В НАТО есть представители тех стран, для которых фигура президента Украины Владимира Зеленского оказалась неудобной и проблемной, некоторые хотели бы его заменить, поэтому отношение у членов альянса к нему не всегда лестное, о чём и говорит экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. Так в...
5 июня 2023
Япония может создать оружие массового уничтожения — Киссинджер
В ближайшие нескольких лет Япония может создать своё оружие массового уничтожения, заявил в интервью газете Wall Street Journal бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Политик спрогнозировал, что произойти это может в течение трёх-семи лет. По мнению экс-госсекретаря США, Пекин планирует...
27 мая 2023
Киссинджер заявил, что Киев не должен пытаться вернуть Крым
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете Wall Street Journal сказал, что попытки Украины вернуть Крым могут негативно отразиться в мире. «Для России потеря Севастополя, который никогда в истории не был украинским, была бы таким ударом, что целостность государства оказалась бы под...
27 мая 2023
Киссинджер назвал истинные причины конфликта на Украине
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполнилось 100 лет, в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что причиной конфликта на Украине стало стремление сделать её членом НАТО и является серьёзной ошибкой. Он уверен, что Россия на протяжении многих лет занимала двойственную...
27 мая 2023
Экс-госсекретарь США Киссинджер: у стран мира потеряны ориентиры
Бывший госсекретарь США, дипломат и эксперт в области международных отношений, отметивший 27 мая 100-летний юбилей Генри Киссинджер, заявил, что в мире «царит беспорядок» — большинство крупных стран потеряло ориентиры и пытается адаптироваться. «Страны задаются вопросом о своём базовом ориентире. У...
27 мая 2023
Эксперт допустил, что Япония вскоре может заполучить ядерное оружие
Япония сейчас фактически отказывается от принципа трёх ограничений — «не производить», «не иметь», «не ввозить» ядерное оружие, сказал ИА REGNUM Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН. Так он прокомментировал слова бывшего госсекретаря США...
18 мая 2023